RUBEN “CHINO” PERACCA: UNA VIDA DEDICADA AL FÚTBOL DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA

Compartir en...

0 email

Ayer por la mañana, el periodista deportivo Enrique Giannino mantuvo una entrevista con un reconocido bragadense en el ámbito del fútbol, Ruben “Chino” Peracca. Durante la charla, el “Chino” repasó desde sus inicios hasta la actualidad, y también habló un poquito sobre la situación actual del fútbol en plena pandemia.

“Desde chiquitito yo siempre quise una pelota. Cuando tenía 13 años, mi padre tenía una familia muy conocida en Bragado que conocía gente de River y me trae a probar a River. Yo en ese momento no conocía Buenos Aires y River en ese momento hacía las pruebas en la cancha de Excursionistas, y no me voy a olvidar jamás, alrededor de la cancha estábamos todos los chicos que veníamos a probarnos sentados, esperando a que el técnico nos llame. Cuando viene el técnico y mi padre se presenta, le dice ‘¿Este es el chico que trae? Le digo la verdad, no lo voy a engañar, no tiene físico para jugar al fútbol’, y bueno, otra vez el trencito para Olascoaga y a hacer el tambo”, relató Peracca.

Sin embargo, a pesar de haber sido rechazado en River, el “Chino” no bajó los brazos y siguió jugando al fútbol a nivel local, hasta que un día un representante de Boca vio sus habilidades dentro de la cancha y lo convocó para que probara suerte en el club.

Peracca jugó en varios clubes como Boca, Newells, Unión y Sarmiento de Junín, entre otros, y actualmente es el Director de la Escuela de Directores Técnicos de Chivilcoy.