EL PRESIDENTE DEL CLUB “LOS MILLONARIOS” SE REFIRIÓ A LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

Compartir en...

0 email

El panorama socioeconómico que nos plantea la pandemia de Coronavirus es, sin dudas, complejo, pero el ámbito deportivo también presentó dificultades a lo largo de estos últimos meses. Para dar testimonio de las consecuencias de este contexto estuvo Sergio Icardi, presidente del club “Los Millonarios”, quien expresó: “Es una situación compleja para todas las instituciones porque se ha caído la recaudación”.

En diálogo con El Megáfono, el dirigente explicó: “Como no prestamos servicios a los chicos y como no pensábamos que esto iba a ser tan largo, no cobramos la cuota. El club está con recaudación cero, salvo por un grupo de basquetbolistas veteranos quienes consiguieron algún ingreso. Eso nos permitió pagar los servicios básicos”.

A pesar del encierro que trajo consigo la pandemia, desde el club idearon varias clases virtuales para seguir con la enseñanza y permanecer conectados. aunque esto se mantuvo en el tiempo. “Se comenzó con unas clases virtuales que durante un periodo no muy largo tuvieron éxito”, indicó Icardi, a lo que sumó: “Después fue prácticamente desapareciendo”.

Sobre los proyectos que tenían para este 2020, sostuvo: “El club siempre participa en la Fiesta del Caballo con un fogón. Eso le da un monto muy importante para solventar gastos”, y añadió: “Dentro de los proyectos que el club tiene, se siguió avanzando mientras se pudo en la construcción de nuevos vestuarios, y en un SUM en la parte superior”.

“El club económicamente no está recaudando pero tiene reservas como para ir haciendo, siempre intentamos tener un fondo guardado para este tipo de obras”, aclaró Icardi sobre su situación, y agregó: “está en proyecto la pintura del frente, los baños de abajo y de arriba, terminar ese salón”.

Respecto a la competitividad también habló. En este sentido comentó: “Todas las asociaciones están sufriendo porque la competencia es muy baja, tenemos 11 clubes para participar y se juegan 20 partidos por año. Queremos llevar eso a 40, que es la única forma de poder mejorar la competencia y la calidad de nuestros basquetbolistas”.