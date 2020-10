EL JARDÍN DE INFANTES N°914 CELEBRA SUS BODAS DE PLATA CON ACTIVIDADES VIRTUALES

Compartir en...

Un año sumamente especial es el que se encuentra transitando el Jardín de Infantes N°914 “Angelina F. Pajón” tras celebrar sus “Bodas de Plata”. Ante tal situación, la comunidad educativa ha decidido iniciar una serie de festejos con actividades adaptadas a los tiempos en que vivimos por la pandemia de Coronavirus.

Los festejos se centran fundamentalmente a través de la fanpage de Facebook del jardín. Cada miércoles y viernes difunden videos donde se observa a personas de gran injerencia en la historia de la institución, quienes recuerdan sus vivencias. También se invitó a que los alumnos y padres diseñen macetas para decorar el lugar.

El primer video se dio a conocer el 16 octubre y reúne el mensaje de la actual directora Claudia Bravo y también de quien fue la primera autoridad: Lelia Medina. Contaron que el jardín surgió por impulso de la comunidad educativa de la Escuela 4, siendo su directora Angelina F. Pajón la encargada de presidir la Comisión Pro Creación. En tal sentido, remarcaron que la institución comenzó a funcionar el 14 de marzo de 1995, aunque fue inaugurada oficialmente tres meses después: el 29 de junio.

Según Claudia, “comenzó a funcionar con 3 secciones y hoy tiene 8”. Lelia, por su parte, recordó que “en ese tiempo era calle de tierra, no había árboles ni afuera ni adentro” y que “no había más nada que paredes”, motivo por el que recibieron muebles prestados y las docentes se encargaron de armar juegos didácticos para los niños; también resaltó que fue el primer jardín en crear una huerta a nivel nacional. “Yo lo llamo a ese jardín como ´el del amor y el del anhelo´, ´el hijo de una comunidad´, porque surgió por una necesidad, por un proyecto creado por otra escuela”, agregó Medina.

En lo que respecta al otro video difundido ayer, incluye los testimonios de Mirta Rebello (ex Inspectora de área), María Rosa Di Santo (ex Inspectora Jefe de la Región) y Cristina Ana Irazusta (ex Presidenta del Consejo Escolar de Bragado).

