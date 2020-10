ELÍAS Y SU CRÍTICA A LAS ESTRATEGIAS RESTRICTIVAS POR LA PANDEMIA

Compartir en...

El reconocido dirigente de “Acción para el Desarrollo” de Bragado, Marcelo Elías, se mostró muy crítico respecto a las estrategias restrictivas del Gobierno Nacional y Provincial en esta pandemia de Coronavirus. Para ampliar su visión participó de una entrevista con el Megáfono, donde dejó interesantes declaraciones.

“Desde el minuto inicial, fundamentalmente desde los niveles nacionales de Gobierno, se simplificó mucho el tema y hubo una concentración excesiva de poder”, expuso en primer lugar Elías, e indicó: “Se instaló un discurso único y falsas discusiones”.

Respecto a lo profundo de la crisis pandémica, manifestó: “Algunos hablan más que de una pandemia, de una ‘Sindemia’, porque evidentemente el problema que enfrentamos tiene matices económicos, aspectos jurídicos, miradas políticas y obviamente lo sanitario”.

“Se tomaron estrategias cuanto menos discutibles. No planteo con la intención de ganar la discusión o sacar un rédito político, sino básicamente con la intención de complejizar el debate porque es un tema que va para largo”, señaló el dirigente, quien expresó que gran parte de los miembros de los “Comité de Crisis” no contemplaban varias áreas implicadas.

En esta sintonía, sostuvo: “La incertidumbre, el temor, el desconocimiento también llevaron a cometer errores. Uno de los más importantes que tuvieron los Gobiernos, te diría que en sus tres niveles, fue el de no escuchar. En una situación como la que vivimos, donde no hay tanta certeza, no escuchar también se convirtió en un problema y se vio reflejado en la política”.