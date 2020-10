CAPACITARON A LOS FORMADORES EN ADHESIÓN A LA LEY MICAELA

Compartir en...

En el marco de la lucha contra la violencia de género y la erradicación de la violencia contra las diversidades sexuales, la concejal del Frente de Todos, Natalia Schillizzi, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para que Bragado se adhiera a la Ley Micaela, adhesión que finalmente se terminó concretando a principios de este año.

“Esta capacitación constó de 2 etapas, la primera se la denominó de sensibilización en cuestiones de género empezó en junio, y la segunda etapa que era la de formación empezó a fines de agosto”, explicó Schillizzi en ‘Bragado TV al mediodía’.

La Concejal del Frente de Todos recordó que la ley “a lo que apunta es a trabajar con políticas públicas integrales, no discriminativas, y que también traten de erradicar la violencia de género no sólo en las mujeres si no también en las diversidades sexuales”.

Fueron varios los bragandenses que participaron de la capacitación, entre ellos, Schillizzi en representación del Frente de Todos y la doctora Laura Benalal, encargada de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia quienes también atienden las cuestiones relacionadas a mujeres, género y diversidad sexual.

“Esta ley va en el sentido de poder transformar la política y que la política pública pueda ser integral y se pueda erradicar estas desigualdades que a diario vivimos las mujeres y, fundamentalmente, erradicar la violencia en cuestiones de género y diversidades sexuales”, añadió Natalia Schillizzi.