NUEVO RECLAMO DE UNA MUJER CON LEUCEMIA DEBIDO A QUE NO LE ENVÍAN LA MEDICACIÓN

Sigue la lucha de Claudia Grosso para recibir la medicación que le corresponde. Ella tiene leucemia y necesita mensualmente 100mg de Dasantinib, pero hasta el momento sólo ha logrado que le llegue en forma descontinuada a pesar de que la Justicia ha fallado a su favor. Solicita que regularicen la entrega ya que la demora atenta contra su salud.

Claudia recibió el diagnóstico de la enfermedad en el año 2014. Desde entonces quedó desempleada, por lo que necesita la ayuda del Estado para poder recibir la medicación oncológica debido a que es muy costosa. En algunos momentos cumplió, pero en otros tuvo grandes atrasos o no lo acató, tal como ocurrió a principio de año, en el mes de agosto y ahora.

La última medicación se la enviaron el 14 de septiembre. Un mes después debían mandarle una nueva caja, pero no sucedió y hoy está sobrellevándolo con algunas pastillas que le dio una mujer. Además, cuestiona el cambio de laboratorio que hicieron ya que su cuerpo no lo está aceptando. “Siempre vienen atrasándose y mandándome una medicación que a mí me hace mal”, dijo.

“Estoy agobiada, no doy más, no duermo de noche, la angustia me está invadiendo y si sigo así voy a tener un retroceso”, contó. Aclaró que su pedido no tiene ninguna finalidad política, sino que apunta únicamente a conseguir lo que le corresponde.

Destacó la atención que viene recibiendo por parte de la secretaria municipal de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó y orientó su reclamo principalmente al Ministerio de Salud de la Provincia.