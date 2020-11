SIGUE SIENDO FAVORABLE LA EVOLUCIÓN DE FERNANDO MAIDANA

Compartir en...

Gran parte de la comunidad se encuentra expectante de cuál es el estado de salud del concejal Fernando Maidana, internado en Junín hace casi un mes por una desmejoría abrupta luego de contraer Coronavirus. El director de la Clínica “La Pequeña Familia”, Javier Pepa, contó detalles de su evolución en conversación con El Megáfono.

“En los últimos días ha tenido una evolución favorable dentro del cuadro de gravedad que todavía persiste”, dijo el profesional en primer lugar, a lo que amplió: “A nivel respiratorio viene con mejoría clínica, lo que está haciendo pensar a los terapistas en comenzar el proceso de desvincularlo de la asistencia respiratoria mecánica”.

Pepa sugirió que por tratarse de ser una persona joven, el proceso será dificultoso y prolongado pero debiera tener un resultado favorable. Sobre la salida del coma inducido que tuvo Maidana días atrás, el directivo clínico explicó: “Estamos intentando bajar dosis de medicación para que él empiece a recuperar funciones respiratorias y neurológicas de a poco”.

“Las respuestas fueron buenas, a veces los pacientes a pesar de bajar las dosis no responden neurológicamente bien. Por suerte en el caso de él si, las ordenes iniciales las respetó y cumplió adecuadamente”, sostuvo Pepa, y continuó: “Estamos en un proceso paulatino de desvinculación del respirador. No hay que apurar los tiempos para que no surja ninguna complicación”.

La salud de Maidana presentó una abrupta desmejoría el 25 de septiembre después de haber contraído Coronavirus, lo que motivó su rápida internación. Las primeras horas fue atendido en el Sanatorio del Círculo Médico, lugar donde él trabaja, pero casi de inmediato fue derivado a Junín debido a la gravedad de su estado.