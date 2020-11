CARLA BRUNO HIZO UNA CRÍTICA RESPECTO AL HORARIO COMERCIAL Y SUS RESTRICCIONES

Compartir en...

A través de una publicación en su Facebook, la principal referente de la Coalición Cívica ARI Bragado, María Carla Bruno, hizo una crítica al actual horario comercial adaptado a la pandemia de Coronavirus. El texto se titulo “Los unos y los otros” y pidió que se aplique el sentido común en la fijación de estas medidas.

En su publicación cuestionó que una amplia variedad de comercios pueden abrir los domingos y que a las carnicerías se les imposibilitó este beneficio. Mencionó: “Hoy reclama la aplicación del sentido común o de la igualdad ante la Ley (en mi humilde opinión) la situación de las carnicerías”.

“Los domingos abren sus puertas una amplia variedad de comercios relacionados: panaderías, despensas, kioscos, casas de pastas, pollerías…sin embargo esta posibilidad está vedada para los carniceros. Pastas sí, asado no?. La discriminación relatada no necesita de mayores explicaciones”, sostuvo la dirigente.

A pesar de que se refería a un sólo rubro, no le restó importancia: “Tal circunstancia no es menor ya que se juega la posibilidad de trabajar (en una de las más grandes crisis económicas de nuestra historia), para ciudadanos que no sólo trabajan sino que son dadores de empleo”.