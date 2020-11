MARTIGNONE HABLÓ DEL AUMENTO DE CONTROLES EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD

Compartir en...

El avance de la pandemia y la desactivación de los controles en los accesos a la ciudad han modificado la tarea de las fuerzas de seguridad en Bragado ya que se adoptaron otras formas de vigilancia. Respecto a este tópico se refirió Oscar Martignone, director de Protección Ciudadana, en conversación con el noticiero de Bragado TV.

Vale mencionar que la semana anterior el ejecutivo decidió quitar los controles en los accesos a Bragado, con el objetivo de volcar ese recurso humano en profundizar las acciones dentro del municipio. Aún así hay algunos que se mantienen, como en el caso de Mechita.

“Ese personal se ha volcado a distintas recorridas, se ha ampliado la capacidad de móviles en la calle reforzando cuadrículas”, ejemplificó Martignone, y añadió: “La época que estamos viviendo, el calor y la extención de algunos horarios hace que la gente se mueva más”. Ante esta situación destacó que tendrán que “redoblar esfuerzos”.

Sobre por qué no está abierto el Parque Lacunario de Bragado para toda la comunidad, explicó que desde la provincia de Buenos Aires no permiten su apertura, pero mencionó que se esta gestionando para habilitarla.

Respecto al último fin de semana, el funcionario de seguridad aseguró que debe haber casi 50 infracciones respecto a incumplimiento de protocolos y medidas de prevención. En este sentido, agregó: “Estamos en los cuarteles, pedimos que usen el protocolo y tengan las habilitaciones pertinentes, más que nada por una cuestión de salubridad”.

En la misma línea indicó que no se registró algún evento social de gran envergadura como si pasó en otros municipios. “Si me ha llegado la información de lugares en los que se han reunido, pero no han sido detectados. Han habido algunos infracciones pero son menores, algún lugar con música alta”, profundizó.

Ante la posible designación como comisario de Liliana Pelle, señaló: «En principio estaría todo dado para que la Jefatura Comunal sea comandada por una mujer. No tenemos fecha cierta pero si estamos trabajando para que así sea«.