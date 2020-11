TOMASINO BRINDÓ DETALLES SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS HORARIOS Y LA REAPERTURA DEL PARQUE LACUNARIO

Compartir en...

0 email

Esta mañana, el Comité de Crisis mantuvo una reunión con el Comité de Legales y algunas autoridades del ejecutivo local, en donde realizaron un análisis de la situación sanitaria del partido y en base a eso, determinaron una serie de flexibilizaciones. El secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino, explicó cuáles son las medidas y a partir de qué fecha entrarán en vigencia.

“Estuvimos reunidos en la mañana de hoy, el Comité de Salud, conjuntamente con el Comité que analiza las cuestiones legales, y dada la situación sanitaria, epidemiológica y también obviamente la estación del año en la que nos encontramos, que los días son más largo, decidimos ampliar y modificar algunos horarios de ciertas actividades”, explicó Tomasino en diálogo con ‘Bragado TV al mediodía’.

Por una parte, se flexibilizará el horario comercial y deportivo a partir de este sábado. Será de lunes a sábados de 7 a 21 horas, y los domingos ésta medida solo afectará a los rubros autorizados, es decir que de momento no se han incluido nuevos comercios habilitados para trabajar el último día de la semana.

Vale recordar que la medida sólo establece la franja horaria en la cuál pueden trabajar los rubros incluidos, es decir que cada comercio determinará el horario a elegir dentro de ese arco.

“Cómo regula cada comerciante su actividad es una cuestión propia de cada uno, si decide hacer un horario corrido, horario cortado, o si prefiere alguna otra modalidad, dentro de ese horario es lo que está autorizado, después cada uno verá lo que le conviene más”, aclaró el Secretario de Gobierno con respecto a la extensión de la franja horaria.

Por otro lado, se autorizará la utilización del Parque Lacunario San Martín para actividades deportivas individuales, sólo para bragadenses, quienes deberán portar documentación para poder constatar de que son ciudadanos o habitantes de nuestro partido.

Esta última medida entrará en vigencia el próximo lunes 9 de noviembre, y será en el horario de 10 a 20 horas, todos los días. Sólo podrán ingresar vecinos que se movilicen caminando o en bicicleta con el único fin de realizar actividades deportivas, entre las cuáles también se incluye la pesca, pero no se permitirá el ingreso de vehículos y tampoco la utilización de los baños, debido al riesgo que podría significar.

“No está autorizado el pin-nic ni la reunión social, la idea es que circulen o transiten, pero no de detenerse dentro de la laguna”, explicó Tomasino, quien a su vez agregó que su deseo es el de poder regresar a la “normalidad” lo más pronto posible, pero respetando las medidas de seguridad y en tanto la situación epidemiológica lo permita.

“La realidad es que seguimos teniendo, si bien en menor cantidad de casos, casos positivos, activos, personal aislado, personal que ha sufrido las consecuencias de haber estado contagiado, tenemos muchas personas de licencia todavía por lo cuál la situación respecto al control también sigue siendo una dificultad para el municipio y para las fuerzas policiales, tenemos que ser conscientes de esa realidad que también nos impide avanzar en mayor medida con otras cuestiones”, aclaró.

Con respecto a los montículos de tierra que están ubicados en los caminos vecinales, Tomasino comentó que “ya no habiendo controles de ingreso no tiene sentido que sigan estando los montículos, los vamos levantando de a poco, requiere mucho trabajo”, pero aclaró que van a reforzar los controles de ingreso al Parque Lacunario para evitar el ingreso de personas que no pertenezcan a nuestro partido.

Otro cambio más a tener en cuenta, es el nuevo horario de las dependencias municipales, el cuál será de 7 a 13 horas y entrará en vigencia desde el 1º de diciembre hasta el 28 de febrero. Esto se debe a que no aconsejan la utilización de acondicionadores de aire en espacios cerrados, por lo que se evitará su funcionamiento.

Por último, el Secretario de Gobierno adelantó que es muy probable que se amplíe el horario de visitas en el Cementerio Municipal tanto para los días sábado como para los domingos, pero aún están revisando la ampliación.