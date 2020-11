MEONI MANTUVO UNA VIDECONFERNECIA CON BRAGADO Y OFICIALIZÓ A LORENA SALVO COMO COORDINADORA DE LA ESTACIÓN DE TRENES

Compartir en...

0 Whatsapp email

Un hecho de gran peso político se registró esta tarde en Bragado. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, mantuvo una videoconferencia con representantes de nuestra ciudad (el funcionario nacional Darío Duretti y el presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos, Germán Marini) y oficializó a Lorena Salvo como coordinadora de la Estación de Ferrocarriles. También habló sobre el retorno del servicio de trenes.

El evento se desarrolló en el andén de la estación. A Meoni se lo pudo ver desde una pantalla, al igual que a Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Ambos destacaron la importancia de incorporar mujeres en la estructura organizacional de SOFSE, ya que hasta el momento sólo representan el 13% de los 23 mil trabajadores.

Duretti mantuvo una fluida conversación con ambos funcionarios. Los describió como “inmensos amigos” y les agradeció por contribuir a la puesta en marcha del sistema ferroviario, sobre todo en lugares donde cumple un rol tan importante como Bragado. Luego le cedió la palabra a Germán Marini, quien habló en la misma línea y manifestó sentirse orgulloso de compartir el mismo espacio político que ellos.

En cuanto a Salvo, agradeció la confianza depositada y aprovechó la oportunidad para pedir el retorno del servicio de pasajeros: “lo que yo pretendo es que vuelva el tren a Bragado, que podamos cumplir con eso porque es muy importante para el pueblo”, dijo. Meoni prefirió no arriesgar una fecha, aunque indicó que sucedería en breve ya que aún no se terminaron de definir los protocolos para ese tipo de transportes en la provincia de Buenos Aires: “no está corriendo el tren hacia el interior porque la situación de la pandemia hace que haya restricciones sanitarias y que no sea una decisión del Ministerio de Transporte si corre o no, sino del Ministerio de Salud de la Nación y de cada una de las Provincias”, sostuvo.