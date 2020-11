9 DE JULIO: AUMENTA LA PREOCUPACIÓN TRAS DARSE A CONOCER DE QUE SE COMETIERON 3 IMPORTANTES ROBOS DE DINERO, JOYAS Y HERRAMIENTAS

Compartir en...

Los vecinos de la ciudad de 9 de Julio se encuentran preocupados al enterarse que se produjeron, al menos, 3 robos de importante valor bajo la modalidad “escruche”, entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Según informa el portal “El Regional Digital”, el primero de los hechos se produjo en una casa quinta ubicada en la intersección de Simón Bolívar y Mariano Moreno, donde el propietario denunció que le habían entrado a la vivienda para robarle varias herramientas y elementos de valor.

El segundo hecho se produjo en un domicilio de calle Corrientes a metros de Avenida Cardenal Pironio, en donde los delincuentes sustrajeron $80.000, con la misma modalidad. Según confirmó una fuente policial al portal web, el damnificado no realizó la denuncia.

El tercer hecho tuvo lugar el domingo 1 de noviembre entre las 13 y las 20 horas, cuando los propietarios de una casa ubicada en Santiago del Estero al 1100, quienes se habían ausentado, al regresar se encontraron con la lamentable sorpresa de que autores desconocidos habían ingresado a su domicilio, y tras revolver y desordenar varias habitaciones, les sustrajeron $40.000, cuatro relojes y alhajas.

Los propietarios del lugar realizaron rápidamente la denuncia, y las autoridades policiales les aseguraron que el día siguiente irían los peritos al domicilio para rastrear huellas dactilares, pero hasta el momento no ha sucedido. Otro dato no menor, es que aún no se han realizado los informes oficiales de la Policía Comunal de 9 de Julio por ninguno de los 3 hechos delictivos.

•Fuente: El Regional Digital