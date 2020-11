ALBERTI: UN POLICÍA FUE BALEADO CUANDO QUISO IDENTIFICAR UN VEHÍCULO EN LA ZONA RURAL

Compartir en...

En la noche de ayer un Policía del Comando de Prevención Rural resultó herido de dos disparos cuando quiso identificar a dos personas que estaban en un camino rural en la zona de la Escuela Nº 5, a unos 80 metros de la ruta 5, entre Benítez y Alberti.



La información oficial que se conoció indica que la “Patrulla Rural de Alberti, instruye actuaciones judiciales con intervención de la UFI Nro. 2 del Departamento Judicial de Mercedes a cargo del doctor Sebastián Villalba, a consecuencia que hoy (ayer) siendo aproximadamente las 21:10 horas, el Subteniente, Esteban Gómez, numerario CPR Alberti, en circunstancias que recorría la jurisdicción en prevención de ilícitos y faltas en general en móvil identificable, en inmediaciones del callejón de Escuela 5 de la localidad de Alberti (Ruta Nacional 5 km 183), en momentos que desciende a identificar a ocupantes de camioneta Pick Up Toyota Hilux, color gris, con dos sujetos a bordo, fue agredido mediante dos disparos de arma de fuego que le impactan en la mano derecha y la rodilla izquierda, dándose a la fuga los delincuentes en la camioneta, previo a sustraer arma reglamentaria del funcionario”.



El efectivo fue trasladado en la ambulancia del SAME al Hospital de Alberti en donde se encuentra internado sin riesgo de vida. De acuerdo a lo que informó la Policía, anoche se estableció un operativo cerrojo para dar con los autores del hecho y se trabaja en el esclarecimiento en forma mancomunada con las distintas especialidades de la policía de la Provincia de Buenos Aires.



En el informe oficial no se consigna si los disparos fueron con un arma que tenían los sujetos o si emplearon la pistola reglamentaria del Policía. Porque la versión del hecho indica que la camioneta estaba estacionada en el camino con los dos hombres en el interior, Gómez se detiene, les hace señas con las luces del móvil y cuando va a descender es abordado por las dos personas que lo golpean y le disparan.



Este hecho podría tener vinculación con episodios que se produjeron en los distritos de Navarro y de 25 de Mayo, robos calificados que se cometieron en la zona rural en los que participaron sujetos que circulaban en una camioneta de esa marca y sin chapa patente.

