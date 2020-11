EL JOVEN CANTANTE JUAN “PELU” ANSO PESENTÓ SU NUEVO TEMA: “QUIERO SER”

Compartir en...

0 Whatsapp email

A poco más de tres meses de la entrevista que ofreció Juan “Pelu” Anso a BRAGADO TV donde se refirió a sus deseos de afianzar su carrera musical y donde también adelantó el lanzamiento del cuarto tema, hoy podemos decir que ya es posible escucharlo. Se llama “Quiero Ser” y ha obtenido buen alcance en el público juvenil.

La canción mantiene el estilo del artista, aunque esta vez tiene una temática romántica. “Quiero ser tu persona, la que no te abandona”, dice el estribillo, y agrega: “puedes ser mi princesa, sin tener corona”.

La canción es acompañada por un video de gran calidad que se puede ver a través de YouTube. “Me ayudaron Tomas Alvarez, Valentin Laborde y ´Lolo´ Grizutti. Lo grabamos en mi casa, en un lugar reducido, con todos los cuidados que exige la pandemia -de Coronavirus-; lo hicimos con una gran dedicación y amor”, contó Juan. Además, resaltó la participación de Maia Chevelesco, quien interpretó a la mujer que desea el cantante.

Consultado por este medio, indicó que “el tema surgió a partir de una improvisación; quise expresar esa idea de ´deseo´ de querer ser ´la persona´ de la/el chico que a uno/a le atrae”. El resultado ha sido bueno, ya que el público viene demostrando su apoyo, lo que alienta las expectativas del joven artista: “muy pronto va a estar en otras plataformas de audio como Spotify”, dijo.

“Pelu” tiene 20 años. El género musical que más lo identifica es el rap, aunque aclaró que pretende abrir su abanico hacia otros. “La música me gusta desde muy chico y siempre soñé que mis temas estén en algún lugar. Empecé cantando canciones de bandas de todos los géneros, como NTVG, Damas Gratis, Eminem y Emanero, pero no me animé mostrar lo que hacía y a subir mis propios temas hasta este año”, manifestó. No obstante, también participa en batallas de freestyle desde hace 3 años.

“La intención es seguir con cosas propias e ir mejorando a partir de cada tema”, sostuvo.