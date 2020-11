CARLOS CHAZARRETA CONTÓ SU HISTORIA EN EL DÍA DEL HERRERO

Compartir en...

Una vez más, Gustavo Scarcelli puso a disposición el aire de su programa, “Nunca es tarde para Guga”, para contar y desarrollar la historia de vida de un trabajador de nuestra ciudad,y en este caso fue el turno de un herrero. Carlos Chazarreta relató en primera persona sus inicios en el rubro, celebrando el Día del Herrero.

“Yo tuve la suerte de entrar en Acería en aquél momento sin saber nada, yo lo que necesitaba era trabajar, y fui a parar al sector de herrería”, comentó Chazarreta, quien explicó que a un mes de ingresar en la fábrica lo colocaron en el sector “taller”, en donde junto con otras personas más experimentadas, fue aprendiendo el oficio.

“En 7 años que estuve salí con la máxima categoría aprendiendo un montón de cosas”, agregó. Tras salir de la empresa, Chazarreta abrió un taller por cuenta propia en donde sigue trabajando a día de hoy, y debido a ello, ha formado parte de grandes obras en diversas empresas de nuestra ciudad y del Gran Buenos Aires.

“Gracias a Dios y a toda la gente que confía en mí hoy estamos bastantes completitos de trabajo, a pesar de cómo está todo esto, no nos podemos quejar. Sobrevivimos, como cualquiera”, comentó, en tanto reafirmaba su amor por el oficio: “Las cosas hay que hacerlas cuando te gustan, no podés estar en un trabajo si no te gusta, y a mí me gusta, me gustan los desafíos”.