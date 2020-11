LA PALABRA DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS TRAS CONTRAER CORONAVIRUS

Compartir en...

Ayer por la tarde, los medios de prensa recibieron la información de que durante el día de hoy, las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas iban a permanecer cerradas para ser desinfectadas por un caso positivo de Covid-19, y esta mañana, se conoció la noticia de que el secretario de Obras Públicas, Fabio Bollini, tiene coronavirus.

En un principio trascendió el dato de que Bollini habría tenido un importante cuadro febril, pero este mediodía lo desmintió en la edición central de “Bragado TV”.

“El día miércoles a la madrugada realmente me sentí mal, muy decaído, con mucho dolor de cabeza, fue una situación bastante rara con dolores musculares y demás, y a raíz de eso fui hasta el hospital que me llevó mi señora para que me revisaran”, explicó el Secretario de Obras Públicas.

El resultado positivo de su hisopado se lo informaron ayer, pero desde entonces, Bollini ha dicho que “felizmente la evolución hasta ahora está siendo buena. Obviamente uno está en muchos lados pero siempre estoy con barbijo, manteniendo las distancias y bueno, la verdad es que no sé dónde se ha dado el contagio”.