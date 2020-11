“EL MEGÁFONO” DIALOGÓ CON LAS FERIANTES EN EL DÍA DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS

Compartir en...

Como ya es de público conocimiento, desde 16 hasta el 22 de noviembre se celebra la semana del emprendedor, y dentro de esa semana, más precisamente en el día de hoy, se festeja el Día de la Mujer Emprendedora, motivo por el cuál las feriantes de El Mercado en tu Barrio dialogaron con el MegaMóvil de ‘El Megáfono’.

Ana Gualdoni, una de las referentes de El Mercado en tu Barrio, explicó la importancia de la fecha y dio paso a algunas de las feriantes que estuvieron comercializando sus productos esta mañana. Vale recordar que, para coordinar con la fecha de la adhesión al programa “Alimentos Bonaerenses”, en esta oportunidad la venta tuvo lugar en el día de hoy.

Las emprendedoras dialogaron sobre el origen de sus negocios y qué es lo que desarrollan en cada uno de ellos. Comercializaron plantas, flores, productos de panificación integral, pinturas, macetas, calzados artesanales, chocolates, y también formaron parte de esta edición representantes de la Huerta Municipal y el Taller Textil Bragado.

“Me favorece un montón porque me doy a conocer y hacemos clientes”, comentó Rosana, una de las feriantes, en tanto otras acordaron en que El Mercado en tu Barrio es una gran oportunidad de exponer sus productos al público para las comerciantes que no cuentan con un espacio físico.

Al igual que hoy, la próxima edición tendrá lugar el sábado desde las 9 y hasta las 13 horas en la Plaza 25 de Mayo.