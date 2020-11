A MANO ES MEJOR: LOS CHOCOLATES ARTESANALES DE MARCELA CASTAÑEDA

Compartir en...

Cuando se hace con amor y dedicación, el resultado siempre es mejor. Así lo demuestra con su emprendimiento (Chocolates Marcel) Marcela Castañeda: hace chocolates artesanales, hobbie que ama y por el cual siempre se capacita.

En diálogo con “Nunca es tarde para Guga”, la propia Castañeda contó: “Ya que tengo mi diploma de cocina y repostería dije ‘bueno voy a ver a qué me dedico’, y me gusta mucho el chocolate. De ahí salió la idea, empecé a estudiar y fui a hacer cursos, me especialice en el tema y comencé”.

El hecho de que le encante lo que hace incluso la motivó a innovar y ser creativa a la hora de ofrecer sus productos. Con el fin de incluir a la mayoría de personas, como por ejemplo los que sufren de diabetes, creó un chocolate especial para ellos.

“Se vende muchísimo por pedido, por Instagram o Facebook. Vendo a distintas ciudades también”, señaló sobre el crecimiento de su proyecto, el cual está presente tanto en localidades de la provincia como también en La Pampa. En ambas redes sociales se puede encontrar su página con el nombre “Chocolates Marcel”.