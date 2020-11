DURA RESPUESTA DE PUSSÓ A CORNIGLIA: LO ACUSÓ DE FALTA DE COHERENCIA, DE PLANTEAR COSAS INVIABLES Y DE SEMBRAR TEMOR

Compartir en...

Varios fueron los temas que se trataron hoy en la conferencia de prensa que brindaron las autoridades de salud a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, hubo uno que acaparó el mayor tiempo y la atención de los medios de comunicación: la respuesta de la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, a las críticas de Pablo Corniglia, delegado de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP). Lo acusó de falta de coherencia, de plantear cosas que son imposibles de realizar y de instalar temor en la población. “Hizo con salud en epidemia, lo que todos dicen que no hay que hacer”, dijo.

“Yo formé CICOP en Bragado y fui vocal provincial, es decir que no tengo nada en contra CICOP”, sostuvo la funcionaria. En esa línea, contrastó la actitud partidaria que estaría teniendo Corniglia con la que ella mantuvo en tiempos de lucha: “peleábamos porque los honorarios que teníamos eran muy malos (…); nunca fuimos recibidos en el Municipio y nunca denostamos a nadie porque teníamos un objetivo claro”, indicó. En ese marco, consideró que hoy la situación es diferente ya que “el sueldo de bolsillo es muy distinto al que teníamos en el gobierno anterior”.

Consultada sobre los motivos por los que no se incluyó a CICOP en el Comité de Crisis, Pussó mencionó varias cuestiones por las que considera que Corniglia no tendría coherencia y por las que acostumbraría a plantear cosas que son inviables. Recordó el momento en que denunció una excesiva cantidad de casos de sífilis en Bragado, lo cual según ella “distaba muchísimo de la verdad” y “no entraba en el sano juicio de ningún personal de salud publicar eso”. También recordó la oportunidad en la que “el Dr. Corniglia cerró la sala de terapia porque un médico, que era el que debía tomarle la guardia, quería cobrar el mes por adelantado” y las acusaciones que emitió contra ella.

En otro tramo, la funcionaria se refirió a la nota que envió Corniglia para que se diera marcha atrás a la ampliación de la terapia cuando ya estaba terminada, pese a que inicialmente se había mostrado a favor; “lo tendría que haber dicho de entrada”, manifestó. Además, consideró que su pedido hubiese generado un perjuicio durante la pandemia ya que al haber menos camas “hubiéramos estado peor que lo que estuvimos”.

Luego, agregó: “en ese descontrol de ideas, hoy nos plantean que tendríamos que hacer dos salas de terapia, una para COVID y otra para no COVID”. Explicó que “la sala de no COVID que plantea el Doctor está más o menos a 50 metros de la anterior, y no hay un pasillo posible de hacer porque en el medio está todo lo que es internación del Materno infantil; no hay forma, sino habría que hacer un puente”. Por lo tanto, dijo: “si un médico no podía atender 8 respiradores juntos en un mismo lugar, ¿cómo va a atender a otros que están a 50 metros?”.

Según Pussó, “las estrategias que se han tomado no son descabelladas y fueron decididas con muchísima responsabilidad”; resaltó la apertura del laboratorio para el análisis de hisopados y la detección activa de contagios que se está haciendo con los planes DetectAr que impulsa el Municipio. Además, indicó que “cuando hablamos del número de infectados y de los fallecidos, no sólo tiene que ver con la planificación, sino también con la conducta humana de la población porque sino pareciera que el personal de salud no actuó en consecuencia, y no es así”.

Negó que el Municipio no escuche a CICOP y citó como ejemplo la reunión que mantuvieron hace un mes. También habló de los motivos por los que Vicente Gatica desestimó la llegada de nuevos respiradores: “lo lógico y humano que decidió el Intendente fue decir que no nos traigan los tres respiradores porque no tenemos quién los vaya a hacer funcionar; sino le estamos quitando la posibilidad a otra ciudad que quizás tiene el recurso humano y los puede utilizar”; “no es cuestión de acopiar camas y respiradores porque el recurso humano no crece”, enfatizó.