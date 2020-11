EL CICOP EMITIÓ UNA DURA RESPUESTA POR LOS COMENTARIOS DE MÓNICA PUSSÓ

Compartir en...

0 email

En el día de la fecha, el CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), emitió un comunicado de prensa en donde responden a los comentarios vertidos por la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, el pasado 20 de noviembre en una conferencia de prensa.

Desde el comunicado, el CICOP acusa a la doctora Pussó de “dirigir su respuesta al delegado (Corniglia), centrándose en cuestiones de índole personal y laboral”, por lo que entienden que la Secretaria de Políticas Públicas de Salud no respondió al planteo del gremio.

Comunicado de prensa:

Desde la seccional Bragado de CICOP repudiamos los dichos de la Secretaria de Políticas Públicas de Salud en sus declaraciones realizadas en los medios locales el día 20 de noviembre. En dichas declaraciones la Dra. Pusso dirige su respuesta al delegado, centrándose en cuestiones de índole personal y laboral. Esto implica:

-El desconocimiento de que los dichos del Dr Corniglia representan lo trabajado y resuelto en Asamblea Gremial donde estuvimos presentes los miembros del mismo, conformado por personal profesional (médicos de diferentes especialidades, odontólogos, psicólogos, etc) de diferentes áreas de la Secretaria de Salud. Es decir que lo dicho por el delegado no representa una opinión personal sino una serie de inquietudes que compartimos los miembros de CICOP. Desconocer esto es desconocer el derecho a la asociación gremial, constituyendo una actitud de amedrentamiento no acorde con el funcionamiento democrático de las instituciones.

-La funcionaria no responde a los puntos nodales del comunicado del gremio, dejando abierta la pregunta de cuáles serán las estrategias que se llevarán adelante si hay un rebrote en nuestra comunidad, ya que a igual estrategia tendremos los mismos resultados. Insistimos en la preocupación por la situación del sistema sanitario local, y con la pregunta sobre las estrategias y políticas de salud con que se responderá a las dificultades reales por las que atravesamos los trabajadores de la salud y la comunidad de Bragado en general.

Esperamos que las inquietudes y preguntas obtengan respuesta más allá de las represalias y el amedrentamiento, que no estamos dispuestos a naturalizar, como tampoco la falta de respuestas sanitarias eficaces y preventivas.

Comisión Directiva y afiliados CICOP Bragado