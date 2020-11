SONIA VEGA RECORDÓ SUS INICIO EN “NUNCA ES TARDE PARA GUGA”

Compartir en...

El viernes pasado, “Nunca es tarde para Guga”, el programa conducido por Gustavo Scarcelli, tuvo una invitada muy especial: Sonia Vega. La artista folklórica dialogó en el aire de Bragado TV y no sólo comentó su trabajo durante la pandemia, si no también que recordó el inicio de su carrera musical.

“La semana pasada se me había ocurrido comprimir toda mi carrera en un pendrive para poder venderlo ya que es mas práctico, y le encantó a la gente, he recibido muchos pedidos”, explicó Sonia, agregando que actualmente realiza shows en la modalidad virtual.

“Trabajé hasta el Día Internacional de la Mujer, en Arrecifes, después desde ahí no trabajé más en forma física, pero a mí en lo personal me ha ido muy bien porque el público ha estado en el invierno buscando música, ahí me ha conocido mucha de toda Latinoamérica”, comentó.

Sonia también habló de las amistades que ha ido sembrado en su carrera musical, y recordó a una enfermera de Olavarría a quién ha perdido debido al Covid-19. “He estado cenando en su casa en Olavarría muchas veces antes de actuar y eso me golpeó muchísimo”, explicó.

En lo que respecta a los inicios de su carrera, Sonia explicó que durante muchos años ha recorrido las radios de varias ciudades junto a su pareja, dejando sus discos y ofreciendo notas para que la gente la conozca, pero aclaró que pasó mucho tiempo antes de poder vivir de la música. “No tiene mucha magia, salvando la distancia, es el genio de una persona, la voluntad y las ganas que le pone. Yo no recuerdo un día, salvo cuando estaba enferma o embarazada ya de los últimos meses, pero no recuerdo un día que no hice algo por la música”, añadió.