TOMASINO SE REFIRIÓ A LAS FIESTAS CLANDESTINAS Y REUNIONES SOCIALES QUE TUVIERON LUGAR EL FIN DE SEMANA

Esta mañana, el secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino, y el director de Seguridad, Oscar Martignone, brindaron una conferencia de prensa para referirse a las reuniones sociales y fiestas clandestinas que han tenido lugar el fin de semana en el partido de Bragado.

En principio, Tomasino reconoció que en las últimas semanas han aumentado notoriamente las reuniones y fiestas clandestinas, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de seguridad y al municipio.

“Hoy las cifras del Covid en nuestra comunidad son favorables, después de un esfuerzo muy grande, de mucha angustia y de tanto dolor, hemos logrado ir bajando muy de a poquito esa curva de contagios y hoy la cantidad de personas activas es muy bajo, pero eso no nos tiene que relajar, no nos tiene que correr del lugar en el que estamos, estamos todavía en el medio de una pandemia, hay una emergencia sanitaria y lo dijimos desde el primer día, mientras no exista un tratamiento o una vacuna tenemos que cuidarnos”, explicó.

Con respecto a las actas que emiten las autoridades policiales, el Secretario de Gobierno aclaró que no es lo mismo una contravención a un decreto municipal a un delito. “En los últimos días se han labrado un montón de actas que han terminado en multas y en muchos casos se han pagado, con respecto a la justicia penal, será el Juez el responsable en cada una de las causas en llevar adelante todo el proceso penal y eventualmente aplicar una sanción”, comentó.

Por otro lado, explicó el motivo por el cuál no se brindan los nombres de los participantes o de los responsables de las reuniones o fiestas clandestinas: “Por una cuestión de la protección de los datos personales, del debido proceso de la defensa, hay un número importante de principios constitucionales y los nombres no se pueden dar, no es que no los damos porque los queremos ocultar, que muchas veces es el comentario popular”

Durante la conferencia de prensa, Tomasino ha mencionado en varias oportunidades la importancia de la responsabilidad colectiva de la ciudadanía en general, reconociendo que gran parte de la población acata las normas establecidas, pero sin ignorar el incremento en las faltas emitidas recientemente.

“Nosotros ya sabemos lo que es pasar por una situación de angustia, de dolor, de muerte, queremos evitar eso pero si no somos capaces de entender que depende exclusivamente del comportamiento de la comunidad, estamos en problemas”, añadió.