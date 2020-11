MILAGROS CORONEL COMPARTIÓ LA ANÉCDOTA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE DIEGO MARADONA

Compartir en...

0 email

Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, varios vecinos de nuestra ciudad han compartido sus experiencias y anécdotas en el aire de “Bragado TV” y por las redes sociales, y esto también incluye a varios artistas locales que han tenido la posibilidad de conocerlo, como fue el caso de la cantante Milagros Coronel.

Milagros, a sus 12 años, participó del primer programa televisivo “La Noche del Diez”, y compartió su experiencia en el aire de “El Megáfono”.

“Yo en ese momento estaba en la academia de Valeria Lynch, recuerdo que tenía 12 años, fue el primer año de la escuela y nos convocaron a un grupo de chicas para participar del primer programa de Diego Armando Maradona”, explicó.

Las cantantes fueron convocadas para realizar una coreografía presentando a la tenista Gabriela Sabatini, una de las invitadas de Maradona. “Me quedé muy asombrada por el despliegue que había en ese programa y la cantidad de famosos que había. La verdad que conocí a todos, Pelé, Batistuta, Goico, estaban todos”, añadió.

Milagros también relató su experiencia al momento de encontrarse con Diego Maradona en su programa. “Él estaba de espaldas y yo lo quería saludar, y le toqué el hombro para que se diera vuelta, en eso viene seguridad y me pega suave en la mano y me dice ‘eso no se toca’, me quedé impactada, fue increíble”, comentó.

En otro orden de cosas, Coronel relató su experiencia al momento de participar de la convocatoria impulsada a nivel local por la Asociación de Músicos Independientes de Bragado, quienes invitaron a los artistas a festejar el Día del Músico, el domingo pasado, interpretando algunas de sus canciones en las veredas de sus casas.

“Yo estaba mirando el canal y me enteré lo de la Asociación de Músicos de Bragado, y me pareció una idea increíble, de hecho hablé con ellos y les mandé un mensaje agradeciendo la propuesta, me pareció una iniciativa hermosa y ni bien me enteré dije ‘yo lo tengo que hacer’ ”, explicó.

Milagros actuó durante las 2 horas dispuestas por la convocatoria junto a Jorge Miranda, y agradeció a todas las personas que se acercaron a disfrutar de su espectáculo con cubrebocas y respetando el distanciamiento social. “La verdad que fue hermosísima la respuesta de la gente, estar cantando y que se paren las motos y los autos aunque sea a escuchar un cachito de la canción”, relató.