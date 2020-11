ALUMNOS DE LA PROMO ´20 REGRESARON AL COLEGIO SAN JOSÉ PARA ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Compartir en...

En el marco del deseo que tienen las escuelas de poder retomar algunas de sus actividades presenciales, en la mañana de ayer EL MEGÁFONO entrevistó al director del Colegio San José, Julio Pellegrino, con la intención de hablar sobre la posibilidad de regreso a la institución que están teniendo los alumnos de la promo ´20.

Aclaró que “esto no se llama regreso a las clases, sino que son actividades socioeducativas”. Dijo que “no están relacionadas a lo pedagógico porque en Bragado estamos en un nivel que todavía no podemos dar clases”, y agregó: “la única posibilidad que tenemos es que los chicos puedan sociabilizar, principalmente los de la promoción”.

Las actividades se encuentran avaladas por la Provincia de Buenos Aires. Ya hubo 3 encuentros, en los cuales se adoptan estrictos protocolos: los grupos no superan las 10 personas, se juntan 1 vez por semana durante 90 minutos y cada estudiante tiene una distancia de 2 metros respecto del resto. Además, se toma la precaución de que haya un profesor distinto para cada grupo.

Pellegrino valoró la posibilidad ya que permite que los estudiantes puedan reencontrarse con sus pares. También la consideró positiva ya que contribuye a que los chicos puedan ir despidiéndose de la institución donde estudiaron durante tanto tiempo.