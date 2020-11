FERNANDO MAIDANA TOMÓ CONTACTO CON BRAGADO TV Y DIO BUENAS NOTICIAS SOBRE SU SALUD

Compartir en...

Dos audios enviados por WhatsApp a BRAGADO TV traen noticias sumamente positivas respecto de la salud del médico y concejal Fernando Maidana. Lo valorable es que fue él mismo quien los envió, lo cual deja en evidencia la gran mejora que tuvo durante el último tiempo. Dijo que se encuentra “bien” y que hay grandes posibilidades que este fin de semana reciba el alta.

“Todavía sigo internado ya que vengo descomplejizándome de todas las cosas que tenía”, indicó. Contó que “estoy como paciente, así que hago todo lo que me dicen acá”. Además, destacó: “vengo bien, recuperando todo lo que tenía que recuperar: independencia, peso, movilidad y la capacidad respiratoria”.

Se mostró tranquilo y su voz se escucha clara. Explicó que “todavía me queda una infección urinaria que está en tratamiento, que si Dios quiere mañana estarán los resultados del antibiograma y sabré si me puedo ir”. Luego agregó: “me dijeron que probablemente entre mañana y pasado me den el alta porque quieren que me vaya lo más descomplejizado posible”.

Fernando agradeció las oraciones que destinaron a él. “Eso me ayudó, soy creyente de esas cosas”, dijo. Reconoció que antes “estaba muy complicado”, pero afortunadamente todo cambió.