LA INFECTÓLOGA PIOVANO HABLÓ DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID Y EL VELATORIO DE MARADONA

Ampliamente conocida es la infectóloga bragadense Gabriela Piovano. Es frecuente verla en los medios de comunicación nacionales opinando sobre distintas cuestiones derivadas de la pandemia, a veces con declaraciones que han generado gran polémica. Ayer fue entrevistada por el noticiero BRAGADO TV, donde se refirió al debate que existe en torno a las vacunas contra el COVID-19 y también al multitudinario velatorio que se realizó a Diego Armando Maradona.

Según la profesional, “hay un montón de personas que le mienten directamente y abiertamente a la gente, por ejemplo haciéndoles creer que la Ley de Vacunas dice que si a uno le pasa algo, no va a poder reclamar”. Descartó que sea cierto e indicó que “llegado el caso, van a poder litigar”.

Reconoció que “para todo esto siempre hay un riesgo” y que las fases de estudio de las vacunas van pasando de una a otra con mayor velocidad, aunque aclaró que no se están salteando pasos. En ese marco, indicó que “la seguridad de la vacuna –rusa- está probada en tanto y en cuanto se empezó a utilizar desde hace muchos meses y en ningún caso demostró una reacción adversa grave”.

Para Piovano, “se usa cualquier argumento para desprestigiar algo”. Aseguró que “la mayoría de la gente piensa vacunarse” y que los detractores son una minoría; “el problema es que tienen mucha prensa”, dijo.

En lo que respecta al velatorio de Maradona, manifestó que en la fila se procuró cuidar a la gente dándoles barbijo y alcohol en gel, e incluso resaltó que “la velocidad de la gente dentro del ambiente era de 5 minutos”. “No podemos comparar esto con ir a trabajar todos los días a una oficina o un niño que va a una escuela”, indicó.

Cuestionó a quienes hablan mal del velatorio pero defendían las marchas por Vicentín y arremetió contra las personas que ponen como argumento el impedimento de ir a trabajar en algunos rubros: “la gente no está trabajando, pero el Estado le está pagando la mitad de su sueldo; y a los que no, es porque están en negro y sus patrones no pagan impuestos, entonces es lógico que el Estado no va a responder si no se aporta lo que se debe”.

Vale destacar que Bragado no estuvo ajeno a la conversación. Opinó que “ha pasado vicisitudes muy fuertes y me parece que todavía siguen en situación de circulación comunitaria”.