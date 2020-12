EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ALBERTI DIALOGÓ CON LOS PRODUCTORES QUE SE MANIFESTARON ESTA MAÑANA Y LLEGARON A UN ACUERDO

Compartir en...

Esta mañana, en Alberti, se realizó una manifestación por parte de varios productores agropecuarios para expresar su malestar por una ordenanza aprobada el martes pasado en donde ampliaron el rango no disponible para la cría de ganado vacuno, afectando a más de 33 mil hectáreas del partido.

La ordenanza establece que no se puede desarrollar la cría intensiva de ganado en un radio de 5000 metros de zonas pobladas, y de 1500 metros de un curso de agua, escuelas o vivienda rurales, pero a su vez, define a la “cría intensiva” como un animal por hectárea. Más tarde, el ejecutivo local salió a explicar que esta medida apunta al feedlot, pero los productores entendieron que los aspectos técnicos de la ordenanza no estaban claros, ya que la misma menciona a la cría intensiva, no al engorde intensivo, que sería esa en definitiva la tarea del “feedlot”.

En principio, los convocados se apostaron frente al Palacio Municipal pero más tarde mantuvieron una reunión en la Secretaría de Producción, donde fueron recibidos por el intendente Germán Lago y demás funcionarios relacionados al área productiva.

Finalmente, Eduardo Rosa, periodista de “Diario El Salado” de Alberti, dijo que tras la charla “se llegó a un punto de encuentro, se van a reveer cuestiones técnicas de la ordenanza, se va a reformular, va a ser enviada al Concejo Deliberante, van a participar profesionales de la agronomía, médicos veterinarios, gente vinculada a SENASA”.