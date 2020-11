UNA EX CONCEJALA DE CHIVILCOY CUESTIONÓ EL MENSAJE SIMBÓLICO DEL LOGO DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

Compartir en...

A dos años de la instauración del logo actual del partido vecinalista Acción para el Desarrollo (Juntos por el Cambio), una exconcejala de Chivilcoy utilizó su cuenta de Facebook para hacer público su rechazo tras considerar que ejerce “violencia simbólica”. Indica que no constituye un homenaje al potro Bragado, sino “una perfecta acción performativa en favor de la normalización del encarcelamiento, la tortura y el robo de identidad”.

La mujer se llama María Laura Razzari y es oriunda de Bragado. Integra el Feminismo Descolonial Forjista. Es profesora de Historia y Filosofía. Se mostró en contra de la fusión del caballo y la bicicleta que hizo Acción para el Desarrollo, considerándola una “tropería gráfica” ya que, según ella, tendría un carácter ideológico y una “intencionalidad política” contraria a la leyenda de nuestra ciudad.

Según manifestó en 2018 la presidenta de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, la elección del diseño del logo se justifica en que “ambos elementos –el caballo y la bicicleta- forman parte de nuestra cultura local, que nos hace trascender en el país”. “Los dos tienen energía, garra, pasión y eso nos llena de orgullo”. Sin embargo, Razzari hace otra lectura: “traban al Caballo Bragado en un cuadro de bicicleta para que no se pueda escapar, y encima le roban sus colores originarios hasta quitarle la braga, que da nombre precisamente a la ciudad”.

Para la exconcejala se trata de “una lobotomía ideológica, una mutilación moral, una aberración histórica”. “Hagamos que esta perversa iniciativa sea un honroso fracaso en favor de la identidad del pueblo bragadense”, agrega.

LA PUBLICACIÓN COMPLETA DE RAZZARI

HABLEMOS DEL PODER POLÍTICO DE LO SIMBÓLICO SIN NOMBRAR A MARADONA

Esta vez el Protagonista Capturado, entreverado en un cuadro de bicicleta que va hacia un lado, mientras él quiere – NATURALMENTE- ir hacia el opuesto, es el mítico Caballo Bragado.

El Caballo Bragado es una figura mítica de la historia de MI PUEBLO, expresa el Valor de la Libertad por sobre el de la Vida Misma.

El Caballo Bragado, dice la leyenda, prefirió arrojarse al vacío y morir antes de ser domado.

El Caballo Bragado así, en mi caso me constituye en los más profundo y privado de mi Ser porque crecí de niña al calor de su leyenda, transfundiéndome los valores con los que TODAVÍA VIVO.

Ver a la gente de Juntos por el Cambio haciendo estas tropelías gráficas, dónde (como se aprecia en la imagen) traban al Caballo Bragado en un cuadro de bicicleta para que no se pueda escapar, y encima le roban sus colores originarios hasta quitarle la braga, que da nombre precisamente a la ciudad -BRAGADO- es de una exasperante Violencia Simbólica de carácter absolutamente ideológica, de inexorable intencionalidad política.

Sólo ante una ciudadanía anestesiada por la institucionalización de la impotencia, es posible que sobreviva un cartel o un logo identitario de carácter político con este inocultable mensaje.

O el inconsciente de lxs diseñadorxs se disparó sin frenos inhibitorios al confeccionar este logo, o la perversidad hizo gala de la impunidad que la constituye y se expresó a lo grande.

En cualquier caso estamos ante una innegable tracción ideológica por medios simbólicos.

Yo soy el Caballo Bragado ahí, atascada en un cuadro de bicicleta; el cuadro de una bicicleta que quiere ir hacia dónde yo jamás me dirigiré.

Pero estoy ahí presa queriendo salir y enchastrada de colores que nada tienen que ver conmigo que nací con un pelo marrón oscuro y una braga blanca.

Me apresaron, me torturaron cambiando el color de mi pelo, y a pesar de ello insisto con la posición de mi cuerpo en seguir en la dirección opuesta, LA DIRECCIÓN DE LA LIBERTAD AUNQUE ME CUESTE LA VIDA.

No sé cuántxs bragadences sienten en su Ser al Caballo Bragado como yo.

Lo que si sé, es que aquellxs que no llegaron a conocerlo saltando al vacío antes de ser domado o atrancado en la bicicleta de Juntos por el Cambio, de la derecha, rancia de Colonialidad y Patriarcado Extractivista, nunca podrán saber lo que les está haciendo este logo en la cabeza.

Una lobotomía ideológica, una mutilación moral, una aberración histórica, una perfecta acción performativa en favor de la normalización del encarcelamiento, la tortura y el robo de identidad… por lo menos.

Un dolor enorme para cualquier bragadence que se precie de serlo en la mítica memoria de un Ser que prefirió morir antes de ser domado, sentimos quiénes recibimos el claro mensaje de que no nos dejarán NADA de lo que fuimos ni de lo que queramos ser, porque está a la vista cómo se las apañan para robarnos la identidad: un derecho inalienable con la que sólo se metieron las Dictaduras Cívico Militares.

Nada es casual.

El Caballo Bragado también vive en mi: desatado, con su pelaje marrón y su braga blanca.

Yo seguiré saltando al vacío antes de ser capturada.

Hagamos que esta perversa iniciativa sea un honroso fracaso en favor de la identidad del pueblo bragadence.

Es una obligación moral.

María Laura Razzari (Malala)

Concejala Feminista Independiente Chivilcoy Mandato Cumplido

Feminismo Descolonial Forjista.