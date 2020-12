LA RESPUESTA DE GELITTI TRAS LAS DURAS CRÍTICAS DE RAZZARI AL LOGO DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

Compartir en...

Tal como informó anteayer este portal, una ex concejala –bragadense- de Chivilcoy, María Laura Razzari, sorprendió con duras declaraciones referidas al logo de Acción para el Desarrollo. No cuestionó su condición estética, sino que realizó una despectiva interpretación de su mensaje simbólico. Por tal motivo, EL MEGÁFONO consultó la opinión de Marita Gelitti en su carácter de presidenta del partido vecinalista.

Para Razzari, el logo ejerce “violencia simbólica”. Considera que no constituye un homenaje al potro Bragado, sino “una perfecta acción performativa en favor de la normalización del encarcelamiento, la tortura y el robo de identidad”. Sostuvo que desde el partido vecinalista de Juntos por el Cambio “traban al Caballo Bragado en un cuadro de bicicleta para que no se pueda escapar, y encima le roban sus colores originarios hasta quitarle la braga, que da nombre precisamente a la ciudad”.

Gelitti dijo estar sorprendida por la lectura de la ex concejala chivilcoyana, pero aclaró: “como toda interpretación, es muy subjetiva, y yo soy respetuosa de eso”. Prefirió evitar una discusión con Razzari, pero enfatizó en que no comparte su visión del logo ya que “le devuelve una idea que no es la misma que me devuelve a mí o a la mayoría de los bragadenses”.

Según la Presidenta de Acción para el Desarrollo, “cuando nosotros dimos a conocer el logo nos dimos cuenta que muchos se sintieron identificados con estos dos símbolos de la ciudad”. “Nosotros no quisimos de ninguna manera encarcelar al caballo en la bicicleta ni generar ninguna cuestión violenta con la imagen, sino simplemente fue una cuestión de unión”, dijo.

Explicó que ambos elementos fueron integrados en el logo por considerarlos representativos de Bragado (el caballo y el ciclismo), e indicó: “no queremos que sea el escudo institucional del partido de Bragado porque ya tiene uno aprobado por ordenanza; simplemente es un logo con el que queremos identificar a nuestro partido político y que ofrecemos a la comunidad para quien quiera tomarlo como algo referido a la idiosincrasia y a la cultura bragadense”.