“PERSONAJES DE LA HISTORIA”: SEGUNDO CEFERINO ARSA, UNO DE LOS PEORES INTENDENTES

En la sección que conduce el historiador Anibal Grosso, “Personajes de la Historia”, se ha hablado sobre la trayectoria de figuras importantes y positivas para Bragado, pero en esta última ocasión no fue así. Esta vez el protagonista fue Segundo Ceferino Arsa, considerado uno de los peores intendentes de nuestro distrito.

“Creo que ha sido el peor intendente, no por sus condiciones, sino porque ejerció la violencia de género con una brutalidad total”, mencionó Grosso sobre Arsa, quien fue uno de los hijos de Patricio Arsa, hombre trabajador dueño de una gran fortuna y un campo importante.

Se vinculo políticamente con Costa y era amigo de la infancia de Macaya, según indicó Grosso. Su primera aparición en la política fue en 1885, pero por sus condiciones se gana su espacio y el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo designa a él en la intendencia, donde duró 15 años con un gran peso en materia militar.

“Lo que más recordamos es su asesinato. Algunos me preguntan ‘¿Fue el primer caso de violencia de género en Bragado?’, no, yo creo que no porque hubo antes. El crimen de Arsa repercutió porque fue inconcebible: la mato en la casa donde vivía. Esta mujer trabajaba en un prostíbulo, la sacó de ahí y la llevó a vivir con él. Prácticamente era ‘su señora’, vivía con él y hacía las actividades de la casa”, detalló el historiador.