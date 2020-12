DAIANA BOLLINI LLEGÓ A LA FINAL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2020

Compartir en...

A pesar de encontrarnos en un año completamente atípico, los Juegos Bonaerenses se han adaptado al contexto actual y se desarrollan por medio de la virtualidad, y como cada año, varios vecinos de nuestra ciudad se han sumado al desafío. Una de las primeras en clasificar para la final provincial, es la joven Daiana Bollini, alumna de la Escuela Secundaria Nº7 de Warnes.

“Esa historia empezó por un trabajo final que nos pidió la profesora María Vaccareza y me mandó un mensaje preguntándome por qué no lo presentaba, encima estábamos haciendo como un taller que tenía que ver con esto y me pareció buenísimo”, relató Bollini en diálogo con ‘El Megáfono’.

Su poesía se titula “Ella”, y el foco de la misma gira en torno a los trastornos alimenticios. “He vivido experiencias parecidas a la que cuento en la historia y es un tema que no es viejo, se ve en todos lados y se sigue difundiendo en las redes, más que nada ahora con el tema de la cuarentena, uno se empieza a preguntar muchas cosas”, añadió.

“Ella”

Ella pasa noches sin comer, y días también

Ella cree que está bien, pero no lo está.

¿La querrá alguien? Ella piensa que no.

Está decidida a llegar. Ella está decidida a llegar hasta el hueso, hasta la talla perfecta.

Ella sabe que la perfección acabará con su cuerpo.

Pero así, va a poder ser “feliz”

Alguien la va a querer.

Ella cree que es así. Pero ella se equivoca.

Ella no sabe lo hermosa que es. Ella no lo sabía.

Ella nunca lo va a saber. Y nosotros, ¿qué es lo que sabemos de la perfección?