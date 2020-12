LA PALABRA DE LOS 3 CANTANTES FINALISTAS BRAGADENSES DE LOS JUEGOS BONAERENSES

Compartir en...

0 email

Continúan desarrollándose los Juegos Bonaerenses 2020 en su edición virtual, y Bragado sigue dando de qué hablar con más finalistas que representan a nuestro partido en distintas categorías. En el área del canto, Alexia Yordi, Tomás Cioffi y Dante Crivelli fueron elegidos para la final provincial.

Los 3 artistas dialogaron en ‘Bragado TV al mediodía’ para contar sus experiencias. En el caso de Yordi, clasificó para la final provincial en la categoría ‘Canto Sub 15’ tras interpretar una canción titulada ‘Con las ganas’ de la artista española ‘Zahara’.

“Me inscribí porque vi que era en versión virtual y me quedaba más cómodo. Me gustó la idea y participé” , explicó Alexia, quien el año pasado también se había presentado para participar del torneo, y además lleva 2 años y medio aprendiendo canto con Norma Hernández.

Otro de los finalistas en la categoría ‘Canto PCD’ (persona con discapacidad) es Tomás Cioffi, quien el año pasado también había llegado a la final de los torneos bonaerenses y ganó una medalla con su actuación.

“Hemos hecho videos en vivo en las redes sociales, después videollamadas con distintos compañeros dedicándonos payadas todo el año por distintos grupos de WhatsApp y Zoom, hay que estar activos”, explicó Cioffi respecto a la nueva modalidad en la que han tenido que participar.

“Lamentablemente en los concursos compiten en canto, no en versos ni payadas”, añadió Cioffi, quien a su vez dijo que cada vez son más los jóvenes que practican ésa disciplina. El artista bragadense participó con un escondido de Peteco Carabajal titulado ‘Adiós que te vaya muy bien’.

El tercer finalista en la categoría ‘Canto Sub 18’ es Dante Crivelli, un joven artista que desde hace varios años ha estado practicando el género en diversas peñas, incluso se ha presentado el año pasado en el escenario de la Fiesta Nacional del Caballo.

“Yo participé el año pasado y saqué medalla de plata”, explicó Crivelli, quien nuevamente llegó a la fina Provincial tras interpretar una canción titulada ‘Ave de Luz’. “Yo la elegí porque la siento mucho a la canción”, añadió.