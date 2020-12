LA JUSTICIA REVISARÁ EL CELULAR DE BELÉN SAN ROMÁN PARA INVESTIGAR SI HUBO EXTORSIÓN EXPLÍCITA DE SU EXPAREJA

Compartir en...

El suicidio de la joven policía Belén San Román ha motivado una investigación por parte de la Justicia. Según informó su padre Marcelo a BRAGADO TV, ella dejó una carta donde especificó la clave de su celular, motivo por el que ahora se aguarda el trabajo de peritos informáticos para analizar si hubo instigación al suicidio explícita por parte su expareja ya que, según la Ayudante Fiscal Virginia Pérez, la sola viralización del video hoy en día no constituiría un delito en la Argentina.

La Ayudante Fiscal informó que no hubo ninguna denuncia penal por parte de Belén alertando el hostigamiento que recibía por parte de su expareja. La Justicia intervino en el asunto a partir del suicidio y caratuló la causa como “Averiguación de causal de muerte”. No obstante, el hombre aún no se encuentra imputado ya que todavía no se pudo demostrar el uso extorsivo de ese u otro video, cosa que podría cambiar si descubrieran pruebas en el celular.

Pérez enfatizó en que mientras no haya una Ley que criminalice la viralización de los videos, sólo podrá actuar la Justicia en el caso que haya existido una extorsión comprobable. Para la familia de la joven sí la hubo, cosa que su padre dejó en claro a este medio al describirla como víctima de violencia de género, mientras que la madre lo contó en su Facebook el 2 de diciembre: “Tobías Villarruel, de la ciudad de Chivilcoy, -es- el que viralizó fotos y vídeos de mi hija, hostigándola y amenazándola, hizo que ella termine con su vida”, escribió.

A raíz de la situación, la familia de Belén inició una activa campaña para solicitarle a los legisladores que aceleren el tratamiento de la Ley contra la “pornovenganza”, cuya autora es la senadora Claudia Ledesma, ya que propone penar la difusión de contenidos no consentidos de desnudez, sexual o erótico. También remarcaron la importancia de que la sociedad no viralice ese tipo de fotos o videos, ya que el daño que producen en la víctima es enorme, tal como quedó reflejado en el caso de su hija.

ACTUACIÓN INTERNA DEL CPR

Tal como es de público conocimiento, en el Comando de Prevención Rural (CPR) hubo una actuación de Asuntos Internos por los elementos de trabajo que utilizó Belén en el video viralizado. Inicialmente se le retuvo el arma reglamentaria en forma preventiva, aunque luego le fue restituida tras una pericia psicológica virtual.