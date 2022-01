9 de Julio: la madre del menor involucrado en la denuncia por el médico desmintió lo sucedido

Continúan las repercusiones por la noticia de la denuncia por parte de un médico de 9 de Julio, Federico Choy, quien afirmó haber sido amenazado de muerte por dos personas cuando estaba trabajando en la guardia de la Clínica Independencia.

Paula García, madre del niño que fue asistido en la clínica, mantuvo una entrevista con un medio local para dar su versión de lo sucedido. Según relató, el inconveniente inició el pasado 2 de enero cuando se acercaron a la clínica ya que el niño estaba descompensado y sufría vómitos.

“Le comentamos que el primer vómito fue cerca de las 9 de la noche, y la respuesta fue ‘¿por qué no lo trajeron antes?’, a lo que lo miré al padre del nene, lo miro al médico porque me llamó la atención la respuesta, y le digo ‘porque creíamos que era un empacho normal’ “, explicó.

“No me estaba gustando la reacción que él estaba teniendo para con nosotros y que no se acercaba a controlar el nene”, añadió García, tras contar que la actitud del pediatra había cambiado ya que le manifestaron que no tenían los papeles del niño en ese momento.

“El padre del nene reaccionó porque fue realmente chocante la actitud, y le dice quién se creía que era para tratarnos así. No se qué le responde el médico porque el padre del nene ya estaba en la puerta y el médico seguía sentado en su silla, y no sé cuál es el entredicho que tienen y el padre se da vuelta y le dice ‘al final son unos parásitos’ “, agregó la madre del niño.