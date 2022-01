Abrazo simbólico al histórico ombú en reclamo de medidas para protegerlo

La convocatoria de agrupaciones ambientalistas para un abrazo simbólico al ombú, ha logrado una buena respuesta por parte de varios vecinos. Esta tarde se reunieron en la plazoleta Candelario Gérez y visibilizaron su reclamo para que el Municipio tome medidas urgentes con la intención de protegerlo. También acordaron firmar un petitorio.

Durante el evento tomaron la palabra algunos de los concurrentes, como por ejemplo el Ing. Agrónomo Carlos Rosales, quien habló de la importancia de preservar el ejemplar debido a su larga historia y reiteró la propuesta que había adelantado a BRAGADO TV: bajar sus ramas, evitar la circulación de personas en ese sitio, regarlo y colocarle 30 o 40cm de tierra fértil. También hablaron Juan Burga y Manuel Jorge Irrazabal; “hagamos algo”, remarcó en forma insistente uno de ellos.

Otro de los presentes fue el contador Mariano Marini, quien indicó que “el árbol nos avisó a todos que había un abandono de la plaza”. Recordó las obras realizadas en el 2015 (gestión de Aldo San Pedro), y agregó: “si se mira, ahora 3 de las 6 farolas están rotas; el 95% de los bancos no tienen las piedras que tienen que tener; y la caja de electricidad está rota, no tiene la tapa y están todos los cables sueltos”. También cuestionó que sólo haya presupuestados 3 millones de pesos para los 27 espacios públicos de Bragado.

Un dato para agregar es que posteriormente se registró cierta tensión con Alfredo Godoy, quien se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Marini tras considerar que el Contador estaba desviando el tema hacia otros asuntos: “no hagamos cuestiones políticas porque entramos en otra cosa”, le dijo, e incluso le reprochó que se tomara fotos regando el árbol (“estuviste con la regadera ahí… y no me gusta”). Según Godoy, “acá hay algo fundamental, que es preservar el ombú… y si hay que agradecerle a alguien es a Candelario Gérez que compró el terreno para preservar el ombú y lo donó a la Municipalidad”, enfatizó.

A raíz de la interrupción, Marini le pidió a Godoy que le permitiera seguir hablando. Sin embargo, los vecinos dieron por finalizados los discursos y procedieron a concretar el abrazo simbólico.

Foto principal: FM Identidad.

Fotos secundarias y video: Bragado TV.