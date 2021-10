Acalorado cruce entre Gustavo Bartolomé y Diego San Román por el tema de las 116 viviendas

Una entrevista por un evento para el “Día de la Lealtad Peronista” (será el próximo domingo a las 19:30hs en el Club Los Millonarios) desencadenó en un acalorado cruce entre el presidente del partido, Gustavo Bartolomé, y el periodista Diego San Román. El dirigente mencionó el tema de las 116 viviendas sociales del Plan Federal II, lo que motivó una respuesta por parte del conductor del noticiero. Según Bartolomé, “tuvo que venir nuevamente un gobierno peronista para terminar una obra que había quedado inconclusa, y también por yerros de este Intendente que privó a muchos bragadenses de tener una casa propia al hacer una denuncia y no tomar la decisión política de finalizarlas”. Reconoció que “se cometieron irregularidades de parte de la empresa constructora”, pero focalizó en que “durante los cuatro años de Vidal no pusieron ni medio ladrillo”. San Román, por su parte, enfatizó en la necesidad de saber por qué no se terminaron en la gestión de San Pedro; sostuvo que el estado actual es porque “hubo cosas mal hechas”, e indicó que hay que esperar a que se expida la Justicia para emitir conclusiones sobre los responsables.