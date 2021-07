Acerbrag convocó al prestigioso Dr. Conrado Estol para una charla abierta a todo Bragado

Compartir en...

Una interesante iniciativa fue impulsada ayer por la empresa Acerbrag. Se trató de una charla virtual abierta a toda la comunidad, la cual estuvo encabezada por el prestigioso neurólogo Conrado Estol, quien disertó y despejó dudas acerca de la pandemia de Coronavirus. Enfatizó sobre la importancia de las vacunas y los cuidados para enfrentar al virus.

La charla llevó el nombre “Vacunate contra la desinformación” y se realizó con el formato Webinar. Las personas que participaron vieron la charla a través de una transmisión en vivo que se realizó en YouTube, con el plus de que pudieron mandar preguntas para ser contestadas por el disertante.

La encargada de abrir la actividad fue la directora de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de la empresa Acerbarg, Inés Goldaracena; mientras que Cecilia Papavero prestó al profesional en su carácter de jefa de Relaciones Institucionales. Inés destacó que “es una linda oportunidad para traer información, que es súper válido en este momento de incertidumbre y de cansancio”, y contó que “desde Acerbrag venimos trabajando desde hace rato, con el foco puesto en el cuidado de nuestros colaboradores, sus familias y de toda la comunidad de Bragado”.

Cecilia, por su parte, habló de los testeos que realizan con frecuencia en Acerbrag y enfatizó que “tratamos de cuidar a nuestra comunidad, cuidándonos nosotros en la empresa”.

En lo que respecta al Dr. Conrado Estol, comenzó la charla apelando a lo que considera más importante para frenar la diseminación del virus: aconsejó mantener todos los cuidados aprendidos en el 2020 como si nadie estuviera vacunado (usar cubrebocas, respetar el distanciamiento social, lavarnos las manos y evitar los lugares de mucha afluencia de personas). Destacó la importancia de las vacunas (dijo que todas son eficaces), pero aclaró que no reemplaza al resto de las precauciones.

El Profesional hizo una historización de cómo llegó el Coronavirus hasta la Argentina. Ante las dudas, explicó que “SARS-CoV-2 se llama el virus y Covid-19 es el nombre de la enfermedad” y enfatizó sobre el rol que cumplen los pacientes asintomáticos en agudizar la situación.

Según el Dr. Conrado Estol, los testeos son muy útiles para detectar casos y aislarlos, y también una fuente para conocer si existe un control de la pandemia o no: “la positividad en la Argentina sigue siendo del 20 o 25% de los test que se hacen por día, mientras que lo ideal es que sea menos del 5%”, dijo.

Consideró que restringir la aviación e impedir la llegada de ciudadanos que estaban en otros países puede ser “razonable” en los casos en que no hay diseminación del virus, pero no lo consideró apropiado para la Argentina porque acarrea muchos inconvenientes y el país ya tiene una “diseminación viral muy alta”, por lo que “no impacta demasiado”. Sostuvo que las restricciones deben estar orientadas hacia otras cuestiones.

En otro tramo de la charla habló de la variante Delta y de las grandes posibilidades de que se masifique en el territorio nacional. En ese marco, contó el ejemplo de Estados Unidos ya que entre mayo y julio pasó de tener una incidencia del 5% a más del 50%: “en menos de 2 meses se hizo predominante e hizo desaparecer la variante de California, la de Nueva York y le ganó a la de Reino Unido previa”, indicó.

Sobre el final habló de cuándo se lograría en nuestro país que la vacunación incida fuertemente en aminorar los impactos de la pandemia: indicó que posiblemente ocurra cuando se alcance el 60% de las personas que reciban las dos dosis, o cuando el 70% tenga las dos y el 50% la primera. Además se refirió a la combinación de dosis: “está probado que Pfizer y Astrazeneca se pueden combinar y tienen mejor resultado que si no se combinan; las demás se han combinado en la vida real (…) y no hay evidencias de que haya problemas, aunque tampoco no hay evidencia científica de que se deban hacer”.