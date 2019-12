ACUÑA PUSO PAÑOS FRÍOS ANTE EL CONFLICTO EN LA UCR, PERO MANTUVO SU POSICIÓN

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

A una semana de la polémica reunión de la UCR a partir de la cual Rafael Acuña denunció un “golpe institucional”, ayer volvió a hablar con BRAGADO TV con el propósito de indicar su balance de todo lo ocurrido y anunciar una asamblea partidaria para hoy. Se mostró más calmo y menos confrontativo, aunque mantuvo su posición respecto a lo que sucedió en esa reunión.

El Presidente de la UCR local sostuvo que “somos todas personas de bien” y lamentó haber tenido que realizar ese tipo de denuncias. Sostuvo que “se equivocaron al haber celebrado una reunión de la Mesa Ejecutivo del Comité sin la presencia mía que soy el Presidente ni los concejales”. No obstante aclaró: “no le quiero llamar maniobra”.

Según Acuña, la aceptación o no de un interbloque era “una decisión absolutamente trascendente que requería un mayor nivel de reflexión, análisis y debate”. Indicó que “no había ninguna urgencia en tomar una determinación en ese momento” ya que estaban esperando reunirse con todas las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio y luego elegir qué era lo mejor para la UCR. Además, agregó: “el tiempo me terminó dando la razón porque finalmente el bloque de Cambiemos y las autoridades se terminaron eligiendo el día martes, por lo tanto el jueves a la noche no había ningún apuro”.

Consultado acerca de las implicancias de que la UCR ya no vaya a presidir el bloque de Juntos por el Cambio, opinó que “no es una perdida” ya que “ganamos en independencia”. Además, sostuvo que todavía hay posibilidades de que la UCR tenga funcionarios municipales.

En lo que respecta a la asamblea de hoy, contó que será a las 20hs en el Comité, donde se hablarán todas estas cuestiones partidarias.