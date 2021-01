ACUÑA SOBRE LA CONDUCCIÓN DE JxC: “SERÍA UN GESTO DE APERTURA DEL INTENDENTE, NO SE TRATA DE CEDER PODER”

Compartir en...

Juntos por el Cambio se encuentra en una disyuntiva respecto a la conducción de la coalición a nivel local. Hace algunos días el presidente de la Unión Cívica Radical de Bragado, Rafael Acuña, le realizó un pedido público al jefe comunal para que ceda la presidencia del partido, con el animo de mejorar el funcionamiento de la coalición y del Gobierno Municipal.

Acuña participó de una extensa entrevista con “Bragado TV al mediodía” en donde amplió la postura de su espacio y en donde explicó los motivos del pedido. En referencia a la propuesta y su relación con el mandatario municipal, destacó: “Queremos que al intendente y al Gobierno le vaya bien, porque en definitiva si les va bien también les va bien a los vecinos de Bragado”.

“Hemos tenido algunas diferencias para encontrarnos en las diversas coincidencias que una construcción política necesita, básicamente en el ámbito del Concejo Deliberante”, mencionó el dirigente, quien nombró al tratamiento del Presupuesto Municipal y a la designación de la nueva jueza de faltas como ejemplos de las discrepancias internas.

Si bien no hay autoridades en la coalición electoral de Bragado, Acuña aclaró que “pretendemos que se formalicen autoridades de Juntos por el Cambio, y en todo caso que un hombre o una mujer de otro espacio que no sea del partido de Gobierno presida el frente, para poder convocar a todas las fuerzas a discutir diferentes cuestiones. Sería un gesto de apertura del intendente, no se trata de ceder poder ni nada por el estilo”.