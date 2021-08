Adrián Castaño agradeció la aclaración de Gelitti, aunque dijo que aún le queda un “sinsabor”

Compartir en...

email

Luego de la polémica generada en Bragado por las declaraciones de Marita Gelitti en la que proponía un Estado Municipal con “menos empleados públicos” y la interpretación que hicieron algunos respecto de que podría implicar despidos; ayer el secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Adrián Castaño, agradeció que la precandidata a concejal aclarara que sólo apuntaba a reducir la planta permanente a medida que vayan sucediendo renuncias, jubilaciones o fallecimientos. No obstante, dijo que aún le queda un “sinsabor”.

Según el sindicalista, “es muy difícil que la gente no piense en despidos cuando se habla de menos trabajadores”. Manifestó que las declaraciones causaron “preocupación e incertidumbre” en los empleados municipales, por lo que indicó: “quiero agradecer que haya salido a aclarar esta situación”.

Reconoció que desde el sindicato “estamos en conocimiento que el Departamento Legislativo no tiene la facultad de despidos”, e indicó que “a mi me dejó conforme lo que manifestó”. Sin embargo, añadió: “pero no alcanza a llevar tranquilidad a muchos trabajadores y tendremos que salir a explicar lo que ella misma aclaró”.

Consideró que el límite de admisiones en la planta permanente del que habla Gelitti puede generar que los trabajadores temporarios se sientan “dolidos” y sostuvo que toda la situación deja un “sinsabor”.

Castaño recordó que “ella fue concejal durante mucho tiempo”. Frente a ello, dijo: “estas situaciones se podrían haber modificado en ese momento y no lo llevaron adelante, no sé por qué razón”. También lamentó que “cuando llega la campaña política -los precandidatos- arrancan a prometer y a hablar de los trabajadores municipales y durante el resto del año no se acuerdan”.