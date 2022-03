Adrián Castaño habló de la primera reunión paritaria municipal

En la mañana de este lunes se desarrolló la primer Reunión Paritaria entre los gremios municipales y el Gobierno local, con la participación de importantes funcionarios y los principales referentes sindicales de nuestra ciudad. Adrián Castaño, del Sindicato dde Trabajadores Municipales de Bragado, conversó con BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL acerca de tal encuentro.

Luego de varios procedimientos protocolares, se dio inicio a las conversaciones paritarias del 2022. Además de los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bragado, el Sindicato de Empleados Municipales de Bragado y la Asociación de Trabajadores del Estado, estuvo el intendente Vicente Gatica, el secretario de Gobierno Mauricio Tomasino, el personal de área de finanzas del Municipio y el secretario de Hacienda Gustavo Ripari.

Respecto al planteamiento que expresó el Gobierno desde un principio, Castaño sostuvo: “el Municipio en lo que hace hincapie, como es de común conocimiento, es en el año difícil que nos toca atravesar”, y agregó: “en ese análisis nos pide responsabilidad”.

“Es muy difícil hoy trabajar con una perspectiva a fin de año porque no tenés un parámetro”, indicó el sindicalista, a lo que sumó: “todos los gremios de todos los sectores hablan de un porcentaje que creo que se va a plantear”. Ya sobre el porcentaje, recalcó: “todavía no hemos hecho un planteo formal. Para no generar una expectativa que a lo mejor no se puede llegar a cumplir”. En ese sentido, recordó: “el convenio Colectivo de Trabajo nos da la posibilidad de juntarnos dos o tres veces por año, y si la situación no alcanza poder llegar a reajustar algún número”.