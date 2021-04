Adrián Castaño saludó a todos los trabajadores por su día

Compartir en...

email

Esta mañana, el representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, y uno de los integrantes del Frente Sindical Municipal, Adrián Castaño, compartió un mensaje por el Día del Trabajador que tendrá lugar este 1º de Mayo.

En principio, el gremialista reconoció la incansable labor de los trabajadores municipales de la salud, explicando que “nosotros tratamos de acompañar en lo posible y agradeciendo todo el esfuerzo que es inimaginable la labor que llevan adelante nuestros compañeros”.

Además, mencionó a otros trabajadores municipales que se desemplean en otras áreas, como en la recolección de residuos o en la Guardia Urbana. “A lo mejor no están tan expuestos, pero sí se la juegan en estar cara a cara, tanto sea con el vecino como con el virus en la calle”, comentó.

Con respecto a las paritarias municipales, Castaño dijo que están atravesando por una situación muy difícil, no solo por lo sanitario si no también por lo económico. “Nosotros cuando llevamos adelante una paritaria tenemos en cuenta obviamente los recursos del Estado para poder llegar a un acuerdo, pero en realidad nosotros creemos que la inflación está golpeando día a día, no da respiro, tanto como la pandemia, y tenemos la visión que gracias al diálogo que mantenemos siempre aceitado con el departamento ejecutivo, tenemos la esperanza que obviamente cada golpe que nos pega la inflación tengamos la posibilidad de sentarnos y reajustar esas condiciones”, detalló.

Por último, el gremialista adelantó que pasarán un año difícil en materia económica, pero dijo que “no tenemos que perder la esperanza es que cada día vamos a ir a pelear siempre por algo más, y tratar de reivindicar en este caso los salarios.”