Adriana Pinto reclamó por el estacionamiento de discapacitados en los jardines

Esta mañana, Adriana Gonzáles Pinto, mamá de Pedrito Abentín, dialogó con Diego San Román para hacer público por su malestar debido a que no ha obtenido respuesta del Estado Municipal frente a una solicitud que presentó en el mes de marzo. A través de una nota, Pinto pidió que se disponga de un lugar para el estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad en el Jardín Nº913 de nuestra ciudad. “Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna, estoy muy enojada y como que ya me saturó”, explicó.