Agrupaciones ambientalistas protestaron contra la extracción de tierra en las montañas de Mechita

Luego de la manifestación del pasado viernes para reclamar políticas de Estado ante el cambio climático, desde la agrupación Jóvenes por el Clima Bragado y la Liga Verde impulsaron otra actividad para proteger nuestro ambiente: colocaron una barrera forestal en las montañas de Mechita para frenar la extracción de tierra que realizan las máquinas frente al canal.

Esta acción comenzó a las 14 horas del domingo y consistió en la plantación de árboles en dicho terreno, siempre con el fin de poner un limite a la remoción de tierra y preservar nuestras “montañas“. En total se colocaron 42 árboles y 5 carteles al costado del sector en donde se realiza la extracción, al lado del canal República de Italia.

Vale mencionar que un importante sector de la comunidad ve con preocupación la remoción de tierra, debido al impacto medioambiental que podría generar a largo plazo y por el desconocimiento acerca de quién y con qué permiso se realiza la extracción. Según describieron desde la agrupación ambientalista a través de un comunicado, “no da lo mismo que los fines sean privados o no, teniendo las tierras en cuestión calidad de públicas”.

Además del valor turístico e histórico que representan las “montañas”, también se pone en juego el valor emocional que generaron los vecinos con la zona. “Es fundamental prevalecer nuestro ecosistema por sobre los negocios financieros. Con este panorama negativo, considerando que se viola el bien público, como agentes ambientales decidimos actuar de manera pacífica para poner un límite a este violento saqueo”, sostuvieron.

En la actividad también participó el Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz. Desde estos espacios, asimismo, han presentado Pedidos de Informe al Municipio para “saber quiénes se las llevan y con qué finalidades” llevan a cabo la extracción, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Comunicado

Nos manifestamos contra el saqueo indiscriminado de las tierras públicas que lindan el camino Bragado-Mechita.

Queremos saber quiénes se las llevan y con qué finalidades por lo que hemos pedido informes al Municipio de Bragado en varias oportunidades y en ninguna hemos obtenido respuestas. Es necesario aclarar que no da lo mismo que los fines sean privados o no, teniendo las tierras en cuestión calidad de públicas. Lo que es de todos debe ser de todos, no de unos pocos. Y es fundamental prevalecer nuestro ecosistema por sobre los negocios financieros.

Con este panorama negativo, considerando que se viola el bien público, como agentes ambientales decidimos actuar de manera pacífica para poner un límite a este violento saqueo. Las montañas de Mechita tienen gran valor identitario, histórico y emocional para todos los vecinos y vecinas de la región.

Hoy domingo 26 de septiembre por la tarde realizamos una barrera forestal en las “montañas” de Mechita, al costado del canal República de Italia. En esta jornada plantamos 42 árboles junto con 5 carteles en el sector del que se extrajo tierra los últimos meses, con la intención de establecer allí un límite a esta actividad que no cuenta con el aval de nuestra comunidad, con las justas intenciones de preservar nuestras montañas que a este ritmo tememos su desaparición en pocos años.

La Liga Verde Mechita

Jóvenes por el Clima Bragado

El Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz

Fotos y videos: Jóvenes por el Clima