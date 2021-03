AGUILAR SOBRE LA ESCUELA Nº502: “NO SE DECIDIÓ SI SE VA A AMPLIAR, NO HAY OBRA DE AMPLIACIÓN”

Compartir en...

Continúa la incertidumbre en torno a lo que sucederá con la educación de la Escuela Especial Nº502. En un principio, se había decidido trasladarla al edificio de la Escuela Especial Nº501 debido a que las condiciones edilicias no estarían dadas, sin embargo luego se revirtió esa decisión con la posibilidad de que se amplíen las instalaciones, pero dicha ampliación perjudicaría el espacio que le corresponde al Colegio Nacional, por lo que se dio inicio a otra discusión.

Durante el transcurso de la jornada de ayer, Ana Aguilar, jefa Distrital de Educación, participó de una reunión junto a la directora de la Escuela Especial Nº502, Marina Bernardi, y su par de la Escuela Secundaria Nº2 (Nacional), Marisa Berardi, para discutir cuáles son los pasos a seguir de ahora en más.

Este mediodía, Aguilar sostuvo que aún “no se decidió si se va a ampliar, no hay obra de ampliación”, desmintiendo las declaraciones de Alfredo Quiroga y Mónica García, quienes habrían sostenido que en su momento se presentó un proyecto de ampliación, reclamando a su vez por qué no se ejecutó con anterioridad.

“No figura ni en Jefatura Distrital ni en Consejo Escolar una obra a futuro para ejecutarse que haya sido presentada en otro momento, como tampoco está en la Dirección Provincial de Infraestructura”, explicó Aguilar.