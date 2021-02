ALDO EXPÓSITO HABLÓ DE SU LABOR COMO INTENDENTE INTERINO EN BRAGADO

Compartir en...

email

Hace varios días el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Bragado, Aldo ‘Titi’ Expósito, es el intendente interino por la licencia que se tomó Vicente Gatica. Su labor lo ha sumergido distintos planos políticos, sanitarios y económicos. Para hablar de ello ‘Bragado TV a la mañana’ contacto al actual jefe comunal y le consultó sobre diversas cuestiones.

Sobre la reunión entre ediles locales y autoridades sanitarias, pautada para informar a los demás sectores políticos sobre la situación epidemiológica, mencionó que “no tienen que trabajar para la confusión”, sino que los tiene que “encontrar trabajando juntos a todos los espacios, a todos los bloques, al Ejecutivo y a los funcionarios. Esta problemática nos necesita trabajando juntos”.

Días atrás mantuvo una reunión virtual con Axel Kicillof para conversar sobre la coyuntura sanitaria provincial. En cuanto a la comunicación protocolar que mantuvo con el gobernador, sostuvo: “Tenía como finalidad informar sobre las cuestiones justamente sanitarias y que tienen que ver con esta campaña de vacunación, sus distintas miradas y los resultados que ha tenido hasta el momento”.

También señaló que el mandatario bonaerense hizo referencia a la eliminación de la restricción nocturna. Consultado sobre si en Bragado se adoptará una medida al respecto, contestó: “Personalmente no lo he hablado aún, no hemos tenido una reunión con la Cámara de Comercio, con quienes se ha tenido una vinculación estricta todo este tiempo. Ni con los comerciantes, que para ellos entiendo es una novedad positiva”.

“Son medidas que son muy opinables y que tienen un montón de connotaciones, que aplican y se replican en distintas comunidades con efectos distintos. Entonces por eso insisto en que debemos hacer un análisis todos los actores de la comunidad, evaluar objetivamente los alcances de la norma provincial y cómo la podemos adecuar a nuestra realidad sanitaria”, explicó.

La “Vacunación Vip” fue una polémica que no se escapó de la charla. Expósito afirmó que el gobernador Kicillof se mostró molesto por la situación en la charla virtual que mantuvo con intendentes y, respecto a la postura del municipio, destacó: “A nivel municipal, más que acatar el cronograma de vacunación y quienes están autorizados a vacunarse, no puede hacer mucho más. De hecho el sistema no permite que no se haga otra cosa que inscribirse en la página de la provincia y que ella otorgue el turno”.