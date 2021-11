Aldo Expósito se refirió a su rol como Intendente Interino hasta el 30 de diciembre

Esta mañana, el actual intendente interino de la Municipalidad de Bragado, Aldo ‘Titi’ Expósito, se refirió a su rol en reemplazo del intendente Vicente Gatica, quien se tomó vacaciones hasta el 30 de noviembre. En el Concejo Deliberante, Expósito fue reemplazado por Marcela Comacchio, de O’Brien.

“La agenda del Intendente tiene que ver con la agenda de la gestión y la gestión no se detiene, y justamente lo que procuro hacer en estos días donde estoy cubriendo la licencia del intendente Gatica es que la gestión no se detenga, ponerme a disposición de las secretarías que son las que a través de sus direcciones y sus trabajadores llevan adelante las tareas habituales de la gestión”, explicó en diálogo con EL MEGÁFONO.

Por otro lado, Expósito se refirió al aumento salarial de los empleados municipales, lo cuál consideró como “un hecho muy importante porque tiene que ver con la recomposición salarial, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes donde el costo de vida y la inflación uno lo ve reflejado continuamente cuando va al comercio, cuando va al supermercado en los gastos diarios, y que eso debe ir acompañado con estas decisiones que responsablemente los gremios hacen sus planteos, conocen la situación financiera del municipio entonces es más fácil acordar luego de varias reuniones que han con el Intendente, con el Secretario de Gobierno”. En ese sentido, dijo que el acta oficial se firmó este jueves, plasmando lo anteriormente relacionado a ese tema.

En otro orden de cosas, el Intendente Interino habló acerca de su participación en las actividades plasmadas por la Semana de la No Violencia contra la Mujer. “Hubo un montón de actividades, ayer yo había participado de una de ellas, me parece un tema super importante sobre todo cuando a uno le toca estar en este lugar y ya no solo en la visión si se quiere ‘familiar’ de la violencia contra las mujeres, sino que uno ya tiene que tener la visión del total de la comunidad, cómo hacemos, cómo nos capacitamos, cómo abordamos este tema que ya tiene algún tiempo de tratamiento pero que en algunos sectores no deja de ser novedoso y creo que hay que incursionar en esos temas y poner en evidencia situaciones realmente que son aberrantes y que sufren las mujeres a diario”, comentó.

Finalmente, en lo que al Concejo Deliberante respecta, Expósito considera que lo más destacable en la conformación del nuevo Concejo son las distintas miradas desde los diferentes espacios políticos. “Lo importante a destacar creo es que el Concejo tenga distintas miradas, distintas voces, que toda la comunidad esté representada en el Concejo porque eso hace posible que todas las inquietudes de todos los sectores lleguen al debate, a la consideración, y que finalmente el desafío que tenemos adelante es el del consenso”, explicó.