ALDO EXPÓSITO HABLÓ ACERCA DEL PRESUPUESTO Y EL MALESTAR OPOSITOR

La última sesión del Concejo Deliberante en donde se aprobó el Presupuesto 2021 dejó importantes puntos a analizar. Con el objetivo de esclarecer ciertas cuestiones referidas al proyecto, y para hablar acerca de lo que generó su aprobación, “Bragado TV al mediodía” conversó con el presidente del HCD, Aldo “Titi” Expósito.

“Estoy un tanto sorprendido por las manifestaciones que he escuchado”, expresó en primera instancia, refiriéndose al malestar que nació alrededor de la aprobación del Presupuesto 2021. En este sentido, recordó que hubo reuniones de comisión y que se incluyeron las modificaciones en un nuevo despacho para poder debatir el proyecto en el recinto.

Al mismo tiempo, volvió a referirse en el tema y mencionó: “En síntesis, el presupuesto no cambio. No es que se presentó el 9 de diciembre y 20 días después, cuando lo tratamos, el número del presupuesto era otro. Era el mismo. No se suprimió ningún área ni se generó una nueva. lo que si se hizo es que esté visible el recurso que se iba destinar desde salud al tratamiento del Covid-19”.

Expósito quiso analizar el planteo de la oposición respecto a las modificaciones y manifestó: “No entiendo ese razonamiento. No generaron una respuesta concreta como para analizar de reforma el día de la Sesión, que es el día que se decide cómo votar o no votar”. Asimismo hizo hincapié en la dificultad de resolver un presupuesto en tan poco tiempo, debido a que el Presupuesto Provincial 2021 se resolvió tan sólo algunos días atrás.

Respeto a los dichos de la concejal Daniela Monzón sobre supuestos fallecimientos de pacientes con COVID por falta de tubos de oxígeno en el Hospital, el legislador local aseguró: “Las declaraciones son de una tremenda gravedad por dos razones. Si efectivamente ha sucedido sería de una gravedad mayúscula, como también si no sucedió. Decir eso es ponerle una causa a un montón de fallecimientos de vecinos de Bragado, sin tener los medios probatorios que acrediten tal posicionamiento y con lo que significa para muchos familiares”.