Alegría de Lhospice por los fondos para las 116 viviendas: “nos sentimos felices”

La presidenta del Bloque de Concejales del Frente de Todos, Guillermina Lhospice, se refirió esta mañana al anticipo de casi 48 millones de pesos que envió la Provincia para el reinicio de las obras de construcción de las 116 viviendas sociales del Plan Federal II. Se mostró muy contenta y destacó la tarea realizada por el gobierno de Axel Kicillof. También resaltó el rol que cumplió el exintendente Aldo San Pedro.

La edil consideró el hecho como “súper importante”. Dijo que “lo veníamos gestionando continuamente, -porque- no dejamos de llamar un día y de estar atrás insistiendo para que se concrete”. “Nos sentimos felices”, agregó.

Manifestó que posiblemente se enteró de la noticia antes que el gobierno municipal, ya que se lo informaron cerca del mediodía de ayer por un llamado del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia. “Quiero destacar la palabra empeñada, el compromiso del ministro Simone y la decisión política del gobernador Axel Kicillof”, enfatizó.

Según Lhospice, las viviendas “quedaron paralizadas desde el 2015”, sobre lo cual el periodista Marcelo Méndez aclaró que fue antes. La concejala reconoció que “hubo algunos conflictos, algunos problemas, pero siempre el intendente Aldo Omar San Pedro estuvo trabajando, luchando, porque estaba convencido que estas viviendas eran necesarias para sus vecinos y vecinas de Bragado”.

En otro tramo de la entrevista la Concejala apuntó contra los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por no haberlas terminado, con un análisis cronológico de lo sucedido con una clara visión partidaria. Al finalizar, el conductor de EL MEGÁFONO opinó “no fue tan así” desde su perspectiva, aunque luego ambos coincidieron en que lo importante son los avances del presente.

“Gracias al gobernador Kicillof que se ha puesto a trabajar en este plan quinquenal, no ha frenado, y que realmente no diferencia colores políticos porque trabaja para los 135 municipios por igual”, dijo Lhospice. También apuntó contra el gobierno municipal por las viviendas con fondos del FOMUVI que aún no se iniciaron: “voy a pedir y exigir que la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental cumpla”, resaltó.