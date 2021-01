ALEJANDRO CÓRDOBA CELEBRÓ LA INCLUSIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES EN LOS PASEOS GASTRONÓMICOS

Compartir en...

0 email

Durante la noche del domingo se llevó a cabo otra edición más de los “paseos gastronómicos” en la zona céntrica de nuestra ciudad, y en esta oportunidad se incluyó la actuación de artistas musicales en los locales. Alejandro Córdoba, propietario de “Nuevo Salón Azul”, celebró esta decisión y agradeció a las personas que se acercaron para disfrutar del evento.

“Anoche vino desde la ciudad de Alberti Germán Arruvito, este chico es de venir siempre a actuar acá al Salón, de hecho las temporadas pasadas las hizo acá en las peatonales donde la verdad fue muy buena la repercusión, y después de mucho tiempo se hizo presente Roberto Gérez, ‘Rocky’, que accedió por una invitación especial, y la gente la verdad que respondió muy bien también”, explicó Córdoba en ‘BRAGADO TV AL MEDIODÍA’.

Alejandro también explicó que a pesar de haber transcurrido por una situación muy dura, producto de la pandemia por Covid, se han reinventado en muchos aspectos y han podido mantener el local. “Dejame agradecerle a la gente que nos respondió de una manera que la verdad, me sorprendió”

Por otro lado, adelantó que la próxima semana actuará Daniel Cicala, siempre y cuando la actividad siga de pie y no se modifique debido al aumento exponencial de contagios en Bragado.

“Nosotros somos un rubro que sufrimos mucho esto porque el gasto sigue, la luz sigue, el gas sigue, el rentista te cobra el alquiler, no le importa si hay pandemia, en muchos lados han sido comprensibles y en otros no, en mi caso me han dado la oportunidad de pagar como pueda y de hecho estoy casi al día en el alquiler, entonces todo eso lleva a que nosotros necesitemos trabajar, como la gente del deporte, de eventos sociales que no pueden trabajar desde hace mucho tiempo, y si esto vuelve para atrás nos va a complicar”, explicó Alejandro Córdoba.